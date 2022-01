Sint-Pieters-Leeuw verdubbelt aantal hondenlosloopweides: “Het brengt ook de buurtbewoners bij mekaar"

Vandaag kunnen honden al loslopen in de weides aan de Platanenlaan en op de Vorstsesteenweg en de Beemd in deelgemeente Ruisbroek. Het aantal weides in Sint-Pieters-Leeuw wordt dus verdubbeld. Het gemeentebestuur heeft gemerkt dat het niet alleen goed is voor de honden maar dat het ook buurtbewoners bij mekaar brengt. En daarom investeren ze graag in wat ze noemen "de ideale ontmoetingsplek".