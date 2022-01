Eerste proces in nasleep van Sky ECC: waarover gaat het precies, en wie staat er terecht? 

De vriend ging langs bij de havenarbeider om te vragen of hij de drugsbende wilde helpen. "Hij is die man 3 keer gaan opzoeken, want de havenarbeider wilde niet meewerken. Hij ontkent wel dat hij bedreigingen heeft geuit", zegt zijn advocaat Tanja Smit.

Het parket eist 18 maanden cel voor de vrouw maar wil geloven dat ze niet stilstond bij de gevolgen wat ze deed. Het is aan de rechtbank om te beslissen of de vrouw schuldig is en welke staf ze krijgt, mogelijk komt ze er met een symbolische straf vanaf. "Hopelijk is dit een waarschuwing voor anderen, want iemand die nog nooit in aanraking is gekomen met het criminele milieu, die kan daarin heel naïef zijn. Wat stom is natuurlijk. Maar een gewaarschuwde vrouw is er drie waard", aldus haar advocate Chantal Van den Bosch nog.