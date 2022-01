Architect Ricardo Bofill overleden, bekend van "Hunger games"-decor "Les Espaces d'Abraxas" en "La Muralla Roja"

In 1963 richt hij in een oude cementfabriek in een buitenwijk van Barcelona het architectenatelier "Ricardo Bofill Taller de Arquitectura" op. De transformatie van die oude fabriek wordt in 1980 bekroond met de Prijs van de Stad Barcelona.



Het architectenkantoor heeft intussen al meer dan 1.000 projecten op zijn naam staan. Daaronder onder meer het Catalaans Nationaal Theater en Walden 7 in Barcelona en de wolkenkrabber Donnelley in Chicago.

Hij tekende ook de wijk Antigone in Montpellier uit. De website vermeldt ook één Belgisch gebouw: het hoofdkantoor van Swift in Terhulpen. Bofill wordt gezien als een architect van het postmodernisme.