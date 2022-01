Staatssecretaris Thomas Dermine (PS): "Energiecheque meer doelgericht dan btw-verlaging"

Staatssecretaris voor de Relance Thomas Dermine van de PS is geen voorstander van een btw-verlaging op gas en elektriciteit, zoals minister van Financiën Van Peteghem van CD&V deze week heeft voorgesteld. Hij denkt dat een energiecheque voor wie onder een maandelijks inkomen van zo'n 3.300 euro bruto per maand zit veel effectiever is. Het moet gaan over een maatregel op korte termijn die tijdelijk is, benadrukt hij.