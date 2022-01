Sterke terugval gauwdiefstallen in Hasselt: “We hebben snel in de gaten als iemand zich verdacht gedraagt”

Sinds de inzet van Team Oliver is de criminaliteit sterk gedaald in de winkelstraten van Hasselt. “Daar is niet alleen Team Oliver van de politie voor verantwoordelijk”, lacht Wim. “Er hangen in de stad verschillende camera’s die de mensen in de gaten houden, we hebben ook een mountainbiketeam en we beschikken over een BINZ, dat is een buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen waarmee handelaars met ons kunnen communiceren."