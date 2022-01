Marc Coucke en Bart Versluys strikken topchef Peter Goossens voor hotelrestaurant La Réserve in Knokke

Peter Goossens is voor het luxehotel de kers op de taart. De Belgische topchef baat al sinds 1992 restaurant Hof van Cleve in Kruisem uit. In 2005 kreeg Hof van Cleve drie Michelinsterren, waarmee Goossens de jongse Belgische sterrenchef werd. Zijn restaurant zal hij vanaf de zomer van 2023 combineren met het hotelrestaurant van La Réserve.