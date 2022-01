Van zeven jaar effectief naar deels voorwaardelijke celstraf voor steekpartij in Boechout

De man, een 22-jarige uit Mortsel, was samen met een vriend naar de woning van het slachtoffer gegaan. Hij belde aan en stak hem twee keer met een mes toen die de voordeur kwam opendoen. Ze vluchtten weg, maar werden kort daarna gearresteerd aan een tramterminus in de buurt. Het slachtoffer liep levensbedreigende verwondingen op en werd met spoed geopereerd in het UZA in Edegem.

Hij verklaarde dat zijn vriendin hem ontrouw was geweest met het slachtoffer. De jongeman bleef er volgens hem over opscheppen, waardoor hij zich vernederd voelde. Hij was die avond naar Boechout getrokken om verhaal te halen.

Zijn advocaat had de intentie tot doden en de voorbedachtheid betwist. Het hof volgde hem alleen in dat laatste en legde hem een deels voorwaardelijke celstraf van vijf jaar op voor poging tot doodslag.