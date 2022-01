Vanaf maandag enkel nog pmd-zakken met witte lintjes

Bij de start van het nieuwe jaar is er in verschillende Limburgse gemeenten heel wat veranderd op afvalvlak. Er was de invoering van Optimo (het systeem waarbij alle afvalzakken tegelijk worden opgehaald), de nieuwe ophaaldagen en andere afvalzakken. “Dat was best even aanpassen voor veel inwoners”, vertelt Kris Somers, algemeen directeur van Limburg.net.

“Daarom hebben we onze ophalers de opdracht gegeven om de eerste twee weken niet té streng te zijn.” Oude pmd-zakken met zwarte lintjes werden in de praktijk daarom toch nog meegenomen, ook al mocht het eigenlijk niet.