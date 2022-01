Volgens Bart De Wever moet PFOS-onderzoekscommissie uitmaken of ambtenaren fouten maakten (en hij denkt van wel)

Maar misschien wel de belangrijkste tussenkomst van De Wever ging over het doel van deze onderzoekscommissie. Volgens hem bestaat de belangrijkste opdracht erin om na te gaan of de administraties - we hebben het dan over OVAM, de Vlaamse Milieumaatschappij of de Omgevingsinspectie - het probleem wel goed hebben aangepakt. Het antwoord op die vraag, volgens De Wever: "neen". Hij tilt bijvoorbeeld nogal zwaar aan de vaststelling dat het tot 2020 en zelfs 2021 duurde voor er een kader kwam voor PFOS-maximumwaarden.



Opmerkelijk daarbij: wat De Wever niét zei. Hij zei niet dat de politieke verantwoordelijkheid moet uitgevlooid worden, voor velen nochtans de grote focus van deze onderzoekscommissie. Hoe kan het dat er al in 2017 een mail werd rondgestuurd over de PFOS-vervuiling, dat toxicoloog Jan Tytgat als een aantal no regretmaatregelen aanprees - bijvoorbeeld: eet geen groenten uit eigen tuin - en hoe kan het dat er beslist werd om niet dichter in de buurt van bewoond Zwijndrecht te meten? (Omdat er geen duidelijk normenkader was, volgens De Wever, die ook zegt dat hij Tytgats advies met maatregelen nooit gezien heeft).