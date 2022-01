Voorlopig nauwelijks patiënten met omikronvariant op intensieve zorg in Hasselt en Tongeren

Op intensieve zorg liggen nauwelijks patiënten met de omikronvariant, volgens infectioloog Jeroen Van Der Hilst van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt en het AZ Vesaliusziekenhuis in Tongeren. In Tongeren liggen op dit moment 3 patiënten met corona op intensieve zorg, waarvan er 2 besmet zijn geraakt met de deltavariant.