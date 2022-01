33.000 euro schadevergoeding na caféruzie waarbij oog van slachtoffer in kas wegzakte na vuistslag

De feiten dateren al van 21 maart 2019 en gebeurden in café Oud Veurne in Veurne. Na een discussie gaf de man uit De Panne een vuistslag op het oog van zijn slachtoffer. Er werd vastgesteld dat zijn oog wat ingeslagen werd en verzakt raakte in de oogkas. Hij heeft blijvende economische en esthetische schade en krijgt daarvoor een schadevergoeding van bijna 33.000 euro. Normaal is de minimumstraf voor dergelijke feiten 2 jaar cel, maar omdat de man een blanco strafblad had, kreeg hij van de rechter de opschorting.