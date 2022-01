Zware cyberaanval op overheidsinstellingen Oekraïne

Oekraïne is getroffen door een zware cyberaanval. Verschillende systemen van de overheid liggen plat door een computervirus. Ook de site van het crisiscentrum in Oekraïne is getroffen. De Oekraïense overheid zegt dat het nog niet duidelijk wie achter de cyberaanval zit, maar ze wijzen erop dat Rusland in het verleden al eerder zulke aanvallen uitvoerde.