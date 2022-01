Openluchtzwemclubs in Antwerpen zien ledenaantallen flink toenemen

Sinds de start van de coronacrisis lopen de ledenaanvragen bij de ijsberenclub Isbjörnklubbe in Mol vlot binnen. Ook bij de Deurnese IJsberen is het druk. “We hebben nu 1.200 leden en dat is onze limiet.”, vertelt voorzitter Cor Janssens. “Door het coronavirus is het voor ons nu al enorm puzzelen. Zeker in de periode dat we geen kleedkamers mochten gebruiken. Meer leden kunnen we echt niet toelaten.”