Coronablog - Ruim 2.100 covidpatiënten in het ziekenhuis, Nederland versoepelt maatregelen

In Nederland worden de coronaregels soepeler, maar in Frankrijk gaan vandaag dan weer strengere maatregelen in. De coronapas is er voortaan maar 7 maanden geldig na een volledige vaccinatie en kan enkel opnieuw worden geactiveerd als je een boosterprik laat zetten.

Die pas is nodig als je er op café of restaurant wilt gaan, of als je de bioscoop, het theater, een skipiste of een museum wilt bezoeken. Die regel geldt niet alleen voor Fransen, maar ook voor buitenlandse toeristen.