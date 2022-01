Coronapandemie bezorgt 9 op de 10 amateurvoetbalclubs financiële kopzorgen

Dat merkt ook Erik Van Langenhove, technisch verantwoordelijke voor de jeugdopleidingen bij SK Londerzeel. “Wij hebben zoals elke club heel wat inkomsten moeten missen. Normaal gezien loopt hier op zaterdag en zondag heel veel volk rond, maar nu zie je hier heel weinig mensen omdat er geen toeschouwers mogen komen bij de jeugdwedstrijden. Zo missen we heel wat inkomsten in onze kantine. Ook de andere activiteiten die we organiseren, mogen maar voor een beperkt publiek georganiseerd worden waardoor ook die inkomsten lager uitvallen. We moeten heel creatief zijn om rond te komen. Het lukt nog maar het is erg moeilijk.”