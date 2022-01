Deinze wijzigt verkeersplan niet, ondanks files aan stationsbuurt: "We willen fietsers beschermen"

De burgemeester benadrukt dat de veiligheid van de fietsers primeert boven de ergernis van automobilisten. "In Deinze fietsen 's ochtends meer dan 2.000 scholieren door die eenrichtingsstraat. Dat is een grotere groep dan het peloton van een wielerwedstrijd. Voor een stad is het de eerste taak om ervoor te zorgen dat kinderen beschermd worden. We krijgen dan ook veel positieve reacties van de fietsers."