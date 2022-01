Drones vliegen over graven in Kortenaken: "Zo weten we precies wie waar begraven ligt"

Geen rust vandaag op de zes Kortenaakse begraafplaatsen. Want het gemeentebestuur laat boven elk van die begraafplaatsen een drone vliegen. "Dat is niet zomaar", legt schepen Griet Vandewijngaerden (Vooruit) uit. "Met de luchtbeelden die we via de drones verkijgen, willen we op langere termijn naar een betere planning kunnen gaan om te bepalen wie waar begraven wordt. Ook zullen de beelden kunnen dienen voor wanneer we delen van begraafplaatsen heraanleggen."

Ook voor het beheer van de concessies zijn drones een handig hulpmiddel. Tot nu toe werd er gewerkt met Excel-bestanden en handgetekende plannetjes waardoor er al eens foutjes gemaakt werden. Met deze eenmalige investering willen we dat oplossen. Zo zullen we in de toekomst een beter zicht hebben op wie waar begraven ligt en zullen we ook makkelijker nabestaanden aan de graven kunnen linken. Zo zal het beheer van de concessies een stuk vlotter kunnen gebeuren.