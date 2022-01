Ecuador vergroot natuurreservaat rond Galapagoseilanden

Op termijn wordt het natuurgebied, waar grootschalige visserij verboden is, ook nog verder uitgebreid naar de wateren van Colombia en Panama. De Ecuadoraanse president Guillermo Lasso opende vrijdag het nieuwe natuurpark, Hermandad genaamd, wat Broederschap betekent. Dat gebeurde officieel aan boord van een onderzoeksschip, door een lint door te knippen dat gemaakt was van afval dat is opgeruimd van de stranden van de Galapagoseilanden. Bij de plechtigheid waren ook de Amerikaanse oud-president Bill Clinton, president Iván Duque van Colombia en afgevaardigden uit Costa Rica en Panama aanwezig.

De uitbreiding van het beschermde zeegebied is een van de resultaten van de klimaattop in Glasgow van vorig jaar. Toen is afgesproken om in ruil voor het nieuwe park de internationale schuldenlast van Ecuador te verminderen. President Lasso noemde het park een "duidelijke boodschap aan de wereld", die "een nieuwe verhouding met de aarde inluidt, een nieuwe betekenis geeft aan wat vooruitgang voor de mensheid betekent".



De Galapagosarchipel ligt ongeveer 1.000 kilometer uit de kust van Ecuador, in de Stille Oceaan. De eilandengroep kent een van de meest kwetsbare ecosystemen ter wereld, met vele flora- en faunasoorten die nergens anders voorkomen. De Britse wetenschapper Charles Darwin vond er in de negentiende eeuw de basis voor zijn evolutietheorie. Met een omvang van 198.000 vierkante kilometer is het gebied nu een van de grootste maritieme reservaten ter wereld.