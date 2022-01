Eerste Limburgse kinderen krijgen hun prikje: "Het deed geen pijn"

In het vaccinatiecentrum van het Maasland worden vandaag ook de eerste kinderen tussen vijf en elf jaar gevaccineerd. “We gaan vandaag rustig te werk”, zegt Noel Vandeboel, programmamanager vaccinatiecentrum Maasland bij Eerstelijnszone Maasmechelen. “Het normale tempo ligt vijf keer hoger dan vandaag. We willen vandaag vooral leren hoe we moeten omgaan met kinderen, hoe zij het vaccineren oppakken en hoe we ouders goed kunnen informeren. Volgende week zaterdag doen we ongeveer hetzelfde en vanaf woensdag 26 januari beginnen we op volle capaciteit. Ook wij zullen dan 600 kinderen per dag van vier uur prikken.”