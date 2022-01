Erectiepillen onder de toonbank verkocht in twee Antwerpse winkels

In totaal werden vrijdag acht handelszaken gecontroleerd in de Stuivenbergwijk. In twee daarvan vond de politie onder de toonbank medicijnen tegen erectiestoornissen. "Gewone winkels mogen die pillen niet verkopen omdat er advies moet worden gegeven over het gebruik ervan", vertelt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. Er werden enkele doosjes pillen gevonden en 25 aparte pillen. Waar die vandaan komen en of het gaat om namaak, is niet duidelijk. De medicatie werd in beslag genomen.