Federale overheid neemt 6 procent van de aandelen verzekeraar Ageas over

De federale overheid neemt het belang in Ageas via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij. Volgens de huidige beurswaarde is dat om en bij de zeshonderd miljoen euro waard.

Waarom de federale overheid zo'n forse investering doet? Omdat Ageas een belangrijk bedrijf is, zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) in De Ochtend. "En er was buitenlandse interesse, dus hebben we ervoor gekozen om dat bedrijf te verankeren."

Ageas is het grootste verzekeringsbedrijf van het land en heeft zo'n 13.000 mensen in dienst, in 12 verschillende landen. Het onstond op de as van de voormalige Fortisbank.



"Ageas is de grootste verzekeraar van het land en speelt een cruciale rol in het economisch weefsel van België, via de dekking van risico's voor natuurlijke en juridische personen maar ook in de financiering van pensioenen en strategische infrastructuur voor het land", zegt CEO van de FPIM Koen Van Loo.



Of het blijft bij die participtie van ruim 6 procent, is een beslissing die de raad van bestuur van FPIM moet nemen, aldus minister Van Peteghem.