Fietsbrug over de IJzer is veel te steil: "Levensgevaarlijk dat fietsknooppunt langs hier gaat"

Ook Monique Nowé (75) uit het nabijgelegen dorpje Beveren-aan-de-IJzer geraakt niet zomaar over de brug. Wanneer ze de rivier over wil, moet ze rekenen op de hulp van anderen. “Met een beetje geluk zitten er net jonge vissers om mij over de brug te helpen want op mijn leeftijd lukt dat niet alleen.”

Buurtbewoner Luc Maeyaert (67) schat de hellingsgraad van de Kallebrug op 52 procent. “Met langere hellende stroken kun je dat afvlakken richting 18 procent. Dat is te doen want ik heb zo’n brug getest in Adinkerke”, vertelt hij. “De brug verlagen is geen optie want de scheepvaart moet erdoor kunnen”.