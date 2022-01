Gijzeling aan de gang in Texaanse synagoge, politie onderhandelt met gijzelnemer

Een woordvoerder heeft aan de media gezegd dat een speciale eenheid aanwezig is en dat crisisonderhandelaren met iemand in het joodse gebedshuis aan het communiceren zijn. Maar de woordvoerder kon niet zeggen of die persoon gewapend is en wat er gezegd was.

De dienst die bezig was, werd gestreamd via Facebook, maar is niet meer online. Een lokale krant meldt dat op de stream een man te horen was die aan het jammeren was over godsdienst. Volgens een verslaggever van dezelfde krant zou de man in de onderhandelingen met de politie gezegd hebben: "Ik ga sterven. Huil niet om mij. Luister je? Ik ga sterven."