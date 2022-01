Bijna 600 politiemensen zoeken in Oost- en West-Vlaanderen naar rondtrekkende dievenbendes en mensensmokkelaars

In totaal worden 570 politiemensen ingezet op een dertigtal locaties. Naast de vaste controleposten zijn er ook mobiele patrouilles. De actie vindt zowel in Oost-Vlaanderen als in West-Vlaanderen plaats, maar het zwaartepunt ligt met 420 politiemensen in de kustprovincie.

"Het is echt wel een grote actie. We beschikken vandaag ook over een helikopter die vanuit de lucht toezicht houdt en indien nodig een achtervolging kan inzetten."

"Verder zijn er ook technische teams en drugshonden aanwezig die dieper in de voertuigen kunnen speuren. Bij dit soort acties heb je wat geluk nodig, maar dat hebben we de voorbije jaren altijd wel gehad. Zo konden we verschillende verdachten vatten. We hopen dit jaar op hetzelfde."