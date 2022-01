Grote boomplantactie in Kortemark: het Edewallebos is 1,3 hectare groter met hulp van 100 natuurliefhebbers

“Als lokaal bestuur beseffen we dat we ons steentje moeten bijdragen tegen de opwarming van de aarde”, zegt milieuschepen Lynn Vermote (Open VLD). Door deze uitbreiding, waarvoor Agentschap Natuur en Bos een grondruil aanging met een bereidwillige landbouwer, werd het 6 hectare grote Edewallebos 1,3 hectare groter. Tegen 2024 wil Vlaams Minister voor Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zo'n 4.000 hectare extra bos aangeplant hebben in Vlaanderen. Regelmatig wordt daarvoor landbouwgebied opgekocht. Dat is niet altijd naar de zin is van landbouwers, die klagen over het gebrek aan landbouwgrond.