Een trillend lieveheersbeestje en een VR-bril stellen kinderen gerust tijdens coronaprik

In Brugge worden vandaag alleen maar kinderen gevaccineerd. Het vaccinatiecentrum is er dan ook helemaal op ingericht. “Zo is er een tv-scherm om het wachten aangenamer te maken en is ook het personeel opgeleid zodat ze het goed kunnen aanpakken en de kindjes geen extra stress krijgen”, vertelt verantwoordelijke Matthijs Dumarey. Er werd ook een speciaal lieveheersbeestje aangekocht. Dat apparaatje wordt tegen de arm gehouden op de plek waar de prik moet komen. Het vibreert en geeft koude af, waardoor kinderen niets van de coronaprik voelen.