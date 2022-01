Vrijwilligers herplanten "verdwenen hagen" in Lede, ook plantacties in andere provincies

Ook jagersverenigingen starten vandaag met een haagplantactie. In totaal zal er zo'n 6 kilometer aan hagen geplant worden. In Konniksem, bij Tongeren, werden vandaag al bijna 6.000 planten geleverd. "We zijn gestart met de levering en de afhaling van de hagen", zegt Jos Alofs van de Limburgse Jagersvereniging.

De bedoeling is dat in de diverse jachtgebieden van Limburg, Antwerpen, West- en Oost-Vlaanderen in totaal 20.000 hagen worden worden aangeplant. Dat is dus zo'n 6 à 7 kilometer aan hagen die worden geplant in de natuur. "De verdeling gebeurt op 3 punten in Limburg en 1 punt in West-Vlaanderen."