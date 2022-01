2.000 ton asbesthoudende grond wordt verwijderd vlakbij voetbalterreinen in Lummen

"Een jaar geleden hebben we nieuwe voetbalterreinen aangelegd en de bedoeling was om meteen ook een nieuwe parking aan te leggen, maar tijdens de werken zijn we uitgekomen op 2.000 ton asbest", vertelt burgemeester Luc Wouters (CD&V). "Hoe die asbest daar is gekomen, weten we niet. Daarvoor moeten we jaren teruggaan. We spreken daarom van een historische asbestvervuiling."