Met je billen bloot "Op een onbewoond eiland": "Niet truttig en zonder die afschuwelijke clichés"

Bennie Ploeg: "Ik moest gewoon een auditie doen en daar bleek ik iets te hebben waardoor ik geselecteerd werd. Maar voor mij is het nooit iets geweest waarvan ik mijn beroep wilde maken. Na een tweetal jaren - ik was toen 13 - was ik er ook wel klaar mee." (De wereld draait door, november 2009)

Dagmar Brusse, die samen met haar tweelingzus deel uitmaakte van Kinderen voor Kinderen en door haar moeder ingeschreven was "zonder te weten of ze wel konden zingen": "Mijn zus en ik beschouwden het overigens als een leuke hobby. De ene zat op voetbal of hockey, maar wij gingen elke woensdag en zaterdag naar het koor van Kinderen voor Kinderen. Het was voor ons helemaal geen 'big deal'." (Linda, april 2017)

"Het was heel eng, omdat we in die tijd nog voor een livepubliek zongen. Ik was bijvoorbeeld doodsbang dat ik verkouden zou worden, dat ik een loopneus zou krijgen. Wat ook gebeurde. Ik vreesde dan dat mijn tweelingzusje mijn rol zou overnemen. En dat wilde ik absoluut niet." (Het beste uit Kinderen voor Kinderen, januari 1990)

"Mijn zus en ik hebben tot we 14 werden bij Kinderen voor Kinderen gezeten, want er was een beleid: als je billen en borsten kreeg, moest je eruit." (Linda)