"Nirvanababy" trekt opnieuw naar de rechter voor gebruik van zijn naaktfoto op albumhoes "Nevermind"

Op 3 januari heeft een rechter in Californië Eldens zaak verworpen, omdat hij niet op tijd gereageerd had op de argumenten van de tegenpartij. Advocaten van de nog levende bandleden van Nirvana en nabestaanden van Kurt Cobain zeiden in hun verdediging onder meer dat Elden "drie decennia heeft geprofiteerd van zijn beroemdheid als de Nirvanababy". Bovendien is de verjaringstermijn van de aanklacht verstreken, vinden ze. Het album "Nevermind" dateert van 1991, en Elden heeft pas 30 jaar later klacht ingediend over het gebruik van zijn babyfoto.

De rechter gaf de advocaten van Elden na die uitspraak 10 dagen de kans om hun aanklacht te veranderen, en de zaak opnieuw voor de rechter te brengen. Ze spannen effectief een nieuwe rechtszaak aan, deze keer wegens zogenoemde "seksuele uitbuiting".