Nieuwe afrit op E17 in Zwijndrecht in gebruik genomen: "Verkeer vanuit Waasland naar Zwijndrecht moet vlotter verlopen"

Dit weekend wordt heel wat nieuwe infrastructuur van Oosterweel in gebruik genomen. Daardoor verandert de verkeersituatie tussen de E17 en Zwijndrecht, Burcht en Linkeroever sterk. "Het verkeer op de E17 dat vanuit Gent komt, kan nu een nieuwe afrit nemen in Zwijndrecht", verduidelijkt Annik Dirkx van Lantis, bouwheer van Oosterweel. "Die afrit sloot tot nu toe aan op de Pastoor Coplaan, maar die zal in de toekomst aansluiten op de Hoefijzersingel. Van daaruit kan je via tunnels of de nieuwe verbindingsweg op je bestemming geraken."