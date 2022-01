Nieuwe hogere spoorwegbrug geplaatst over het Albertkanaal in Genk

“Deze hogere brug maakt deel uit van een masterplan om het goederentransport over het water te stimuleren”, vertelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). “Nu wordt jaarlijks 70 miljoen ton goederen over het water getransporteerd en dat moet nog meer worden. Als we alle 62 bruggen over het Albertkanaal verhoogd hebben, kunnen we veel meer transport over dat water doen. Dan kunnen zelfs containerschepen met vier lagen van en naar de haven van Antwerpen varen. 55 van de bruggen zijn al verhoogd, deze brug in Genk is één van de laatste zeven bruggen. In 2023 zouden alle bruggen moeten verhoogd zijn.”

De brug zal in twee fases in gebruik genomen worden. Eind maart kunnen er opnieuw treinen over de brug rijden. Ondertussen wordt er verder gewerkt aan de wegen en de fietsinfrastructuur, die zouden klaar moeten zijn tegen juni.