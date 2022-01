Ontbijten met minister van Financiën Van Peteghem: "Btw-verlaging van dure energie kost 86 miljoen euro per maand" 

Een btw-verlaging voor de dure energie is nog altijd mogelijk. Dat laat minister van Financiën Vincent Van Peteghem verstaan in "De ochtend" op Radio 1. Samen met Energieminister Tinne Van der Straeten moet hij de mogelijkheid onderzoeken, zegt hij. "Een btw-verlaging is mogelijk. We moeten op korte termijn snel een aantal aanpassingen doen, zodat er een impact is. Op middellange termijn moeten we zoeken naar structurele oplossingen." Volgens hem is er een heroriëntering nodig. "De btw op steenkool is 12 procent, op elektriciteit 21, wat nochtans de meest duurzame energiebron is."