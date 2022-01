Jazzmuzikant Fred Van Hove is overleden, pionier in de Europese free jazz als pianist en componist

Fred Van Hove is geboren en getogen in Antwerpen. Hij was meer dan 60 jaar lang muziek actief. Naar eigen zeggen werd hij als muzikant sterk beïnvloed door het typische geluid van de Antwerpse kerkklokken. Van Hove bespeelde verschillende instrumenten: piano, accordeon, kerkorgels en klokken. Daarnaast was hij ook actief als componist.

In de jaren 60 en 70 speelde hij samen met de Duitse saxofonist Peter Brötzmann en de Nederlandse drummer Han Bennink. Maar Van Hove werkte ook in duo's en solo. Het creëren van sfeer stond centraal tijdens zijn concerten, en het doorbreken van vaste muzikale codes, ver weg van elke vorm van voorspelbaarheid.

Vooral op het vlak van vrije muziek en improvisatie is Van Hove een grote naam in binnen- en buitenland. Met zijn visie en muzikale aanpak heeft hij veel muzikanten geïnspireerd. In zijn carrière speelde hij samen met nagenoeg alle grote namen uit de jazzwereld. Volgens Van Hove bestaat geïmproviseerde muziek niet voor ze effectief gespeeld is, en draait het er dus om als artiest om je eigen geluid te ontwikkelen op je instrument, wat niet zomaar door iemand anders te reproduceren valt.

Van Hove nam het ook letterlijk op voor zijn geliefde muziekvorm als voorzitter van WIM (Werkgroep Improviserende Musici), een organisatie die hij in 1973 mee heeft opgericht. Hij ijverde voor speelplekken en steun voor avontuurlijke muziek en hij organiseerde tussen 1973 en 2004 het Free Music Festival op verschillende locaties in Antwerpen. Het evenement was eigenlijk een anti-festival waar de vrije muziek werd gepromoot, naast het toen al bestaande Jazz Middelheim. In 2010 kreeg hij de artiestenprijs van SABAM.

Tot op hoge leeftijd bleef Van Hove muzikaal actief, ondanks gezondheidsproblemen. Zo vierde hij in 2017 zijn 80e verjaardag op het podium. In hetzelfde jaar kreeg hij de carrièreprijs van radiozender Klara. In 2020 maakte regisseur Philippe Cortens in opdracht van Studiecentrum Vlaamse muziek een documentaire over de carrière van Van Hove. "Fred Van Hove: An Improvised Life". Dat portret toont Van Hove als een compromisloze artiest, toch als het op zijn muzikale repertoire aankomt.