Sint-Niklase ballonvaarder breekt (opnieuw) Belgische record: van Chimay naar Stekene in ruim 14 uur

David Spildooren uit Sint-Niklaas is er vandaag in geslaagd het duurrecord ballonvaren met een warmeluchtballon te breken. De langste vlucht met een warmeluchtballon stond voordien op naam van Ramses Vanneste, uit Zwevegem. In oktober 2019 blijf hij 11,5 uur lang in de lucht.

Vandaag was het moment dus gekomen om dat record aan te vallen. "Voor zo’n recordpoging moet het weer perfect zijn," vertelde David Spildooren kort na zijn landing in Stekene, in Oost-Vlaanderen.

“Weergewijs was deze dag het perfecte venster. Er mag maar weinig wind staan. Ik ben ’s nachts helemaal alleen opgestegen in Chimay in de provincie Henegouwen. Iets na 16 uur ben ik in eigen streek geland.”