2 mannen opgepakt na massa-aanranding op oudejaarsavond in Italië: “Zeker 6 mannen kleedden me uit en betastten me”

“Andere jongens in de groep trokken mijn kleren uit”, ging ze verder. “Mijn jas, hemd, bh, ... en ze lieten mijn broek en ondergoed zakken, terwijl ik in de lucht werd getild", getuigde ze. "Ik probeerde de mensen die me vasthielden van me af te duwen, maar hun greep was te sterk.” Ze werd overal betast beschreef ze voorts.