Uniek proefproject in Nieuwpoort: Noordzeewater, zoet én brak water worden gezuiverd tot drinkwater

Niet toevallig staat de nieuwe installatie aan het sluizencomplex De Ganzepoot. Daar komen 6 waterwegen en de Noordzee samen. Er stroomt dus zoet water van de rivieren maar ook zout water uit de Noordzee en brak water, dat is een mengeling van zoet en zout water. Een nieuwe installatie zal testen of het mogelijk is om al die verschillende waterkwaliteiten te zuiveren tot drinkwater. "Normaal maken we gebruik van zoet water", legt Johan Verbauwhede van Aquaduin uit, "maar als het lange tijd droog is, kunnen we overschakelen naar brak water. Stel dat we door de enorme droogte geen oppervlaktewater meer mogen winnen, hebben we nog altijd de mogelijkheid om zelfs zeewater te ontzilten."