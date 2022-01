Voortvluchtige Amerikaan die eigen dood in scène had gezet, toch opgepakt in Schotland door... coronabesmetting

Rossi is in de VS ook bekend als Nicholas Alahverdian. In de Noord-Amerikaanse staat Rhode Island zat hij een tijdlang in de lokale politiek, waar hij een voorvechter was van kinderrechten, nadat hij zelf slechte ervaringen zou gehad hebben als pleegkind. Rossi zou naar eigen zeggen seksueel misbruikt en gemarteld zijn.



Via Amerikaanse media stuurde Rossi eind 2019 het bericht de wereld in dat hij nog maar enkele weken te leven had, omdat hij zou lijden aan een zeldzame vorm van lymfeklierkanker. Verschillende websites berichtten in februari 2020 over zijn overlijden, al plaatste onder meer zijn advocaat en zijn vroegere pleeggezin uit Rhode Island daar serieuze vraagtekens bij.

Nu blijkt dat Rossi zijn eigen dood effectief in scène had gezet, want hij is een maand geleden gearresteerd in een ziekenhuis in Glasgow. Daar was hij in december opgenomen na een coronabesmetting, onder de naam "Arthur Knight".

Rossi lag er een tijdlang op intensieve zorgen, maar het medisch personeel had geen enkel idee dat hij gezocht werd door Interpol. Ze herkenden de man pas, nadat politiediensten hen een foto van hem hadden voorgelegd.