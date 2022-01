Nergens worden meer journalisten gedood om hun werk dan in Mexico. Vooral wie verslag uitbrengt over de drugsoorlog, loopt gevaar. De Deense journalist Lasse Engelbrecht reist naar Culiacán om te kijken hoe lokale collega's omgaan met de gevaren van hun werk. Culiacán is de hoofdstad van de staat Sinaloa, maar ook de thuisbasis van het beruchte Sinaloakartel van drugsbaron Joaquin "El Chapo" Guzman.