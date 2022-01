Na seksueel grensoverschrijdend gedrag bij "The Voice of Holland": Anouk stopt meteen als coach bij "corrupte bende"

Anouk was in 2015 voor het eerst coach in "The voice of Holland", en zat sinds 2017 onafgebroken in de rode jurystoelen. Maar naar die plek kan en wil ze niet meer terugkeren.

"Het is een pleuriszooi: onwijs verdrietig en teleurstellend", zegt de zangeres, die toegeeft dat ze eigenlijk niet wou reageren voor ze de bewuste reportage over de wantoestanden bij "The voice of Holland" gezien had.

"Maar na het statement van onder meer Jeroen, en enkele telefoontjes met een paar mensen, weet ik wel genoeg. Ik heb besloten dat ik niet meer terug wil komen bij "The voice". Het is een corrupte bende", zegt ze.

"Ik wil niet werken op een plek waar enkele mannen jarenlang misbruik hebben gemaakt van hun positie. En waar er bewust voor gekozen is om het stil te houden en de andere kant op te kijken. Dat kan écht niet, daar wil ik geen onderdeel van zijn."