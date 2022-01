Arts en ex-adviseur voor Afghaanse regering dagelijks aan de slag in Gents testcentrum: "Mijn Nederlands moet nog beter"

De grond werd hem te warm onder de voeten. Wahidi vroeg asiel aan in België en verbleef 10 weken in een asielcentrum in Brussel. "Ik heb alles achtergelaten. Nadat ik mijn politiek asiel kreeg, ben ik naar Gent verhuisd. Sinds een jaar of zes woon ik hier met mijn vrouw en kinderen. Ik heb allerlei jobs gedaan, maar heb nu mijn zinnen gezet op een carrière als huisarts. Mijn diploma Geneeskunde werd onlangs gelijkgesteld met het Belgische artsendiploma, maar daarmee ben ik enkel nog maar een basisarts. Ik moet dus nog 3 jaar in opleiding en daarvoor is taalniveau C1 vereist. Mijn Nederlands moet en zal dus eerst verbeteren."