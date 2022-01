BEKIJK - Amerikaanse brandweer moet indringer uit benarde situatie bevrijden

Uiteindelijk was het Ibrar zelf die vond waar het geluid vandaan kwam: de schoorsteen. Daarin hoorde hij een man murmelen. Toen Ibrar rond 5.30 uur de politie opnieuw belde, kwamen de agenten terug, hoewel ze hem niet meteen leken te geloven. Maar toen hij de agenten naar de schoorsteen bracht, moesten ze inderdaad ook vaststellen dat er iemand in de schoorsteen moest zitten.

De politie riep de hulp in van de brandweer en ambulanciers, een team van zo’n twintig man in totaal. De brandweerlui hakten een gat in de schoorsteen. Toen ze een aantal bakstenen hadden weggehaald, zagen ze plots voeten naar beneden bungelen. Toen werd duidelijk dat iemand van bovenaf in de schoorsteen was gekropen en halfweg was komen vast te zitten.