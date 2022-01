Prins Harry schakelt gerecht in om politiebescherming te krijgen in VK: "Anders kan hij niet terugkeren naar thuisland"

Begin 2020 lieten de Britse prins Harry en zijn echtgenote Meghan weten dat ze afstand zouden doen van hun koninklijke dotaties, taken en verplichtingen. In diezelfde periode zou Harry hebben voorgesteld om in het VK voortaan zelf te betalen voor zijn politiebescherming en die van zijn gezin, zo laat een woordvoerder weten. Het doel: ervan verzekerd zijn dat zij veilig zijn. Ook in de VS, waar ze momenteel wonen, betalen Harry en Meghan voor hun eigen beveiliging.