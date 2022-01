Geen Australisch visum voor Novak Djokovic, dus ook geen Australian Open: "Extreem teleurgesteld"

Djokovic zou normaal morgen zijn eerste wedstrijd spelen in de Australian Open, maar dat kan dus zeker niet meer doorgaan. De nummer een van de wereld hoopte zijn 21e grandslamtitel binnen te halen. Het is nog maar de tweede keer in 18 jaar dat de Serviër een grandslamtoernooi mist. In 2017 moest hij vanwege een elleboogblessure forfait geven voor de US Open.

Opvallend: de afwijzing van zijn visum betekent normaal gezien ook dat Djokovic de komende 3 jaren Australië niet meer binnen mag. Het vonnis zou dus een grote impact kunnen hebben op zijn tenniscarrière.