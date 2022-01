Dodelijk ongeval in Essen: auto gaat over de kop, bestuurder (42) ter plaatse overleden

Het ongeval gebeurde rond 4.15 uur, in de Verbindingsstraat in Essen. De man ging in een bocht met zijn auto van de weg. De auto botste eerst tegen een boom, ging daarna over de kop en kwam naast de weg tot stilstand. De chauffeur van een andere auto, die even later passeerde, zag de auto en verwittigde de hulpdiensten. Maar toen die ter plaatse kwamen, kon voor de chauffeur van de gecrashte auto geen hulp meer baten. De man van 42 uit Kalmthout overleed ter plaatse.