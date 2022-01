Ex-president Trump stelt zich nog geen kandidaat, maar zegt wel: "We gaan Witte Huis in 2024 opnieuw innemen"

Volgens VS-correspondent Björn Soenens had nooit eerder een verliezend president zo veel grip op en zoveel macht over zijn partij en zijn miljoenen kiezers. En dit zelfs na de bestorming van het Capitool.



“Wie de leugen over de gestolen verkiezingen niet omarmd, die vliegt eruit, wordt afgedreigd of druipt zelf af. Zijn supporters blijven beweren dat de verkiezing toebehoort aan Trump”, weet Soenens nog.



Bovendien vertelde Trump een ander versie van de feiten over de bestorming van het Capitool in zijn speech. Hij had het onder meer over “vredelievende ongewapende patriotten” en dat "het vandalisme werd uitgelokt".