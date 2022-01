Grote brand bij schrijnwerkerij in Lokeren, politie vraagt omwonenden om ramen en deuren te sluiten

"De brand is intussen wel onder controle", zegt Stephanie Wuytack van Brandweerzone Oost Oost-Vlaanderen. "De grootste schade zien we uiteraard aan de loods van het bedrijf. Er is ook brandschade bij een aanpalende woning, maar die schade is beperkt. De woning hebben we dan ook gevrijwaard."

De brandweer kon nog een bestelwagen en een oldtimer uit de loods redden. Aanvankelijk werd gevreesd dat er ook asbest was vrijgekomen, maar dat bleek niet het geval. De brandweer vraagt omwonenden wel nog om ramen en deuren te sluiten en om zich te beschermen tegen rookhinder. De brandweer laat ook weten dat het nog de hele avond zal nablussen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.