Hasseltse kerstboom krijgt tweede leven als sprookjesboom

Dat de boom gesmaakt wordt is wel duidelijk. Vele Hasselaars reageerden enthousiast. “Het is een heel mooie boom geworden. De oorspronkelijke boom moest weg om als kerstboom te dienen, dat was jammer, maar nu blijft er toch iets moois over, dat is fijn." Ook heel wat kinderen reageerden enthousiast. Een enkeling maakte een kritische bedenking. “Ik had toch iets meer figuratiefs willen zien, iets waarmee we Limburg kunnen promoten was misschien wel beter geweest.”