Huldenberg neemt nieuwe bibliotheek in gebruik

Van de digitalisering, die nog fel is toegenomen door de coronacris, lijkt de bibliotheek van Huldenberg geen last te hebben. "Natuurlijk zetten we ook in op het digitale, zo kunnen mensen ook e-boeken uitlenen en digitale opleidingen volgen via onze bibliotheek. We moeten relevant blijven", zegt Jan Peeters. "Maar we zetten hier ook in op een echt huiskamergevoel. Bij de jeugdboeken liggen zitzakken en zijn er plekjes waar jongeren wat kunnen hangen of zich met een boek wegsteken. Bij de volwassenen is het voorlopig nog wat zakelijker met tafels en stoelen, maar ook daar gaan we in de toekomst verder om het huiskamergevoel te creëren zodat de bib voor iedereen meer en meer een gezellige ruimte wordt. We gaan onze openingsuren ook uitbreiden zodat mensen veel meer de gelegenheid hebben om binnen te springen en een krant of een tijdschrift te lezen.”

Het feestelijke openingsweekend is door de coronacrisis uitgesteld.