Ibrahim Boubacar Keita, afgezette president Mali, overleden op 76 jaar

Keita was zeven jaar aan de macht in Mali, toen hij in 2020 werd afgezet bij een staatsgreep. Aan de staatsgreep gingen maanden van protest vooraf.



Tijdens zijn bewind namen islamitische rebellen grote delen van Mali in, vooral het midden en het noorden van het land kwamen in hun handen terecht. De betogers verweten Keita dat hij de veiligheid in zijn land niet meer kon waarborgen en de corruptie niet bestreed. Ook de economische crisis en zijn omstreden verkiezingen droegen bij tot een voedingsbodem voor protest. Tijdens deze protesten kwamen er ook mensen om het leven.

Weken nadat hij was afgezet, kreeg hij een beroerte en werd hij naar de Verenigde Arabische Emiraten gevlogen voor een medische behandeling